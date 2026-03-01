Μενού

Η εκρηκτική ζήτηση για ΑΙ «απειλεί» τα φτηνά smartphones

Δομική πίεση στην αγορά μνημών και chips, η οποία εδνέχεται να μετακυληθεί στις τιμές των smartphones, γεννά η η έκρηξη της ΑΙ και των data centers. 

Reader symbol
Newsroom
Smartphones
Αγορά smartphone | Shutterstock
Σύμφωνα με αναλυτές και παράγοντες του κλάδου μάλιστα, η συνθήκη απειλεί με ανατιμήσεις ιδιαίτερα τις φθηνές συσκευές, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται ήδη ορατό και αναμένεται να ενταθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι κατασκευαστές λανσάρουν τα νέα μοντέλα τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη έρευνα της IDC για την αγορά των smartphones και pc και την επίδραση που θα έχει σε αυτή, η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για chips, λόγω της έκρηξης της AI.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ