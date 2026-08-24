Η εξαγγελία της ΔΕΘ που «ξεκλειδώνει» αυξήσεις μισθών από το 2027

Με τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργούν τα μόνιμα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται στην ανακοίνωση μιας γενναίας αύξησης του κατώτατου μισθού από το βήμα της φετινής ΔΕΘ, που θεωρείται ως υψηλής πολιτικής σημασίας και αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων.

Με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027, ώστε να διαμορφωθεί στα 980 ευρώ ή και ψηλότερα, από τα 920 ευρώ που είναι τώρα.

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