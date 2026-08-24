Μενού

Η εξαγγελία της ΔΕΘ που «ξεκλειδώνει» αυξήσεις μισθών από το 2027

Τη νέα αύξηση των βασικών αποδοχών πάνω από τα 950 ευρώ είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα του πρόσφατου Συνεδρίου της ΝΔ.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ 2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025 | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργούν τα μόνιμα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται στην ανακοίνωση μιας γενναίας αύξησης του κατώτατου μισθού από το βήμα της φετινής ΔΕΘ, που θεωρείται ως υψηλής πολιτικής σημασίας και αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων.

Με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027, ώστε να διαμορφωθεί στα 980 ευρώ ή και ψηλότερα, από τα 920 ευρώ που είναι τώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ