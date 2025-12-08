Η Gen Z ζητάει από τον Άγιο Βασίλη κρυπτονομίσματα - Η νέα τάση των bitcoin

Ξεχάστε τα κλασικά δώρα των γιορτών - κάλτσες, πουλόβερ με τάρανδους ή το κλασικό «φάκελο μετρητών» από τη θεία. Η Gen Z έχει άλλη λίστα: θέλει κρυπτονομίσματα κάτω από το δέντρο.

Σύμφωνα με έρευνα της Visa και της Morning Consult, σχεδόν οι μισοί νέοι Αμερικανοί θα ενθουσιάζονταν αν έπαιρναν Bitcoin αντί για άλλο δώρο.

Μικρή λεπτομέρεια: από τότε που έγινε η έρευνα, το Bitcoin έφαγε μια βουτιά 20%. Δηλαδή, αν το είχες πάρει δώρο τον Οκτώβρη, σήμερα θα είχες το ίδιο συναίσθημα με κάποιον που πήρε μετοχές της Lehman Brothers το 2008.

Αλλά μην ανησυχείτε: η Gen Z το βλέπει αλλιώς. Για αυτούς, κάθε πτώση είναι «ευκαιρία» -το λεγόμενο buy the dip.

Σαν να λες «δώσε μου κι άλλο από αυτό το χάος, είναι σε προσφορά».

Και κάπως έτσι, το Bitcoin γίνεται το νέο «δώρο-έκπληξη» των γιορτών. Μόνο που αντί να το ανοίξεις και να βρεις ένα ζεστό πουλόβερ, ανοίγεις το wallet σου και βρίσκεις μια γραφική παράσταση που μοιάζει με rollercoaster.

Αν συνεχιστεί αυτή η μόδα, σε λίγα χρόνια οι γονείς θα λένε: «Σου έβαλα κάτω από το δέντρο 0.0003 BTC, μην τα ξοδέψεις όλα σε ένα μέρος».

Και η Gen Z θα απαντά: «Ευχαριστώ, θα τα κρατήσω μέχρι να γίνω εκατομμυριούχος… ή μέχρι να τα χάσω όλα. Ό,τι έρθει πρώτο».