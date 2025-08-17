Η καταπληκτική ιστορία του CEO της Intel που τον έκανε δισεκατομμυριούχο

Λίγες μέρες αφότου ζητούσε την απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Λιπ Μπου Ταν, ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γνώμη μετά από μια «πολύ ενδιαφέρουσα» συνάντησή μαζί του. «Η επιτυχία και η άνοδός του είναι μια καταπληκτική ιστορία», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Είναι μια ιστορία που τον έκανε και απίστευτα πλούσιο. Ο 65χρονος βετεράνος της τεχνολογίας και του χώρου των επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει συσσωρεύσει περιουσία αξίας τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index - ο οποίος υπολογίζει για πρώτη φορά την καθαρή του αξία.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία του στο insider.gr.