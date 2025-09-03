Η Κομισιόν παρουσίασε τις «ιστορικές» εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με Mercosur και Μεξικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις της προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την υπογραφή και τη σύναψη δύο σημαντικών εμπορικών συμφωνιών: της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur (EMPA) και της Εκσυγχρονισμένης Παγκόσμιας Συμφωνίας ΕΕ–Μεξικού (MGA).

Όπως τονίζει η Επιτροπή, οι συμφωνίες αυτές αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και για την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με ομοϊδεάτες εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες παρουσίασαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, και ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, φιλοδοξούν να δημιουργήσουν εξαγωγικές ευκαιρίες δισεκατομμυρίων ευρώ για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Στόχος είναι να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να στηρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και να προωθήσουν τα στρατηγικά συμφέροντα και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη συνεργασία της ΕΕ με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους, οικοδομώντας μια κοινή βάση για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και για την ενίσχυση του εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες.

Τα νέα δεδομένα και τα οφέλη

Η συμφωνία με τις χώρες της Mercosur —Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη— αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά με σημαντικά χαμηλότερους δασμούς, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλά εμπορικά εμπόδια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την περιοχή της Mercosur ενδέχεται να αυξηθούν έως και κατά 39%, φτάνοντας τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και να στηρίξουν πάνω από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει σημαντικές μειώσεις δασμών σε βασικά βιομηχανικά προϊόντα, όπως τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, στα οποία σήμερα επιβάλλονται ιδιαίτερα υψηλοί φόροι.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς τη Mercosur σχεδόν κατά 50%.

Προϊόντα όπως το κρασί, τα οινοπνευματώδη, η σοκολάτα και το ελαιόλαδο θα επωφεληθούν από τη μείωση των υπαρχόντων δασμών που φτάνουν έως και το 35%, καθιστώντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στις αγορές των χωρών της Mercosur. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς η συμφωνία προβλέπει την αναγνώριση και προστασία 344 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, αποτρέποντας την κυκλοφορία απομιμήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης να συνοδευτεί η συμφωνία από ειδική νομική πράξη με διμερείς δικλείδες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των ευαίσθητων τομέων της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Συγκεκριμένα, θα τεθούν όρια στις προτιμησιακές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur, περιορίζοντάς τις σε μικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής παραγωγής —για παράδειγμα, το βοδινό κρέας θα περιοριστεί στο 1,5% και τα πουλερικά στο 1,3%. Επιπλέον, θα εφαρμοστούν ισχυρές ρήτρες ασφαλείας που θα ενεργοποιούνται εφόσον παρατηρηθεί επιβλαβής αύξηση εισαγωγών, προστατεύοντας έτσι την ευρωπαϊκή αγορά. Η νομική συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο της ΕΕ.

🇪🇺 🤝 🇦🇷 🇧🇷 🇺🇾 🇵🇾 🇲🇽



Today, Europe moves forward with two major agreements – with Mercosur 🇦🇷🇧🇷🇺🇾🇵🇾 and Mexico 🇲🇽.



Two strategic wins to strengthen and diversify ties that will boost EU exports, jobs, and growth ↓ — European Commission (@EU_Commission) September 3, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα επωφεληθούν άμεσα από τις μειώσεις δασμών και τη μείωση του κόστους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε συνοδευτικές πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνουν την εναρμόνιση των προδιαγραφών παραγωγής —όπως τα φυτοφάρμακα και η καλή μεταχείριση των ζώων— ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας της ΕΕ, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, η Επιτροπή ενσωματώνει στη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2027 έναν διασφαλισμένο προϋπολογισμό τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Παράλληλα, δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, το λεγόμενο «Δίκτυ Ασφαλείας Ενότητας», με χρηματοδοτική ικανότητα 6,3 δισ. ευρώ, που διπλασιάζει το σημερινό αποθεματικό κρίσεων για τον γεωργικό τομέα.

Εμπορική συμφωνία ΕΕ- Μεξικό

Αναφορικά με τη συμφωνία ΕΕ–Μεξικού, πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας, η οποία ισχύει από το 2000. Σήμερα, η ΕΕ εξάγει αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο Μεξικό. Το Μεξικό είναι μια χώρα με έντονα εισαγωγικό χαρακτήρα στον τομέα των τροφίμων, γεγονός που καθιστά τη νέα συμφωνία ιδιαίτερα επωφελή για τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Η νέα συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των εναπομεινάντων απαγορευτικών δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως το τυρί, τα πουλερικά, το χοιρινό κρέας, τα ζυμαρικά, τα μήλα, οι μαρμελάδες, η σοκολάτα και το κρασί. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υφιστάμενοι δασμοί φτάνουν έως και το 100%, γεγονός που δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Με την πλήρη κατάργησή τους, τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα γίνουν σαφώς πιο ανταγωνιστικά στην αγορά του Μεξικού. Παράλληλα, οι νέες διαδικασίες θα είναι πιο απλές και ταχύτερες, μειώνοντας το κόστος και διευκολύνοντας την πρόσβαση των εξαγωγέων στην τοπική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ