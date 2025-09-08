Η μέδουσα και το λευκό κουνέλι: Οι 7 χειρότεροι τύποι αφεντικών που δεν θα ήθελες με τίποτα να έχεις

Πολλοί προϊστάμενοι ή εργαζόμενοι σε θέση ισχύος προσπαθούν να είναι δίκαιοι και σωστοί. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι σε θέσεις εξουσίας μπορεί να μην το καταλαβαίνουν και να...γίνονται ο λόγος για τον οποίο η ομάδα φοβάται «τη Δευτέρα».

Αυτή είναι η δυσάρεστη ερώτηση που θέτει η πρώην διευθύντρια μάρκετινγκ της Unilever και της Johnson & Johnson, Mita Mallick, στο επερχόμενο βιβλίο της, «The Devil Emails at Midnight: What Good Leaders Can Learn from Bad Bosses» (Τα διαβολικά email τα μεσάνυχτα: Τι μπορούν να μάθουν οι καλοί ηγέτες από τους κακούς προϊσταμένους).

«Οι κακοί προϊστάμενοι δεν γεννιούνται κακοί. Οι κακοί προϊστάμενοι γίνονται», δήλωσε η Mallick, η οποία εργάστηκε στην Unilever μέχρι το 2020, στο Business Insider.

Ο τίτλος είναι μια αναφορά σε έναν από τους πρώτους προϊσταμένους της, έναν διευθυντή του οποίου ο τρόπος επικοινωνίας ήταν να στέλνει αλλεπάλληλα email τα μεσάνυχτα. Προειδοποίηση: αυτό πιθανώς δεν είναι καλή ιδέα.

Το βιβλίο περιγράφει αρχετυπικούς τύπους κακών προϊσταμένων — από τον μικροδιαχειριστή μέχρι αυτόν που κλέβει τα εύσημα, τον παράγοντα χάους μέχρι τον εκφοβιστή. Όλοι, σύμφωνα με τη Mallick, μπορούν να αλλάξουν, αρκεί οι ηγέτες να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους.

Ο «διάβολος» που στέλνει email τα μεσάνυχτα

Κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής πρακτικής άσκησης, η προϊσταμένη της Mallick σχεδόν δεν της μιλούσε καθόλου από κοντά. Αντιθέτως, της έστελνε μαζικά email τα μεσάνυχτα με επείγουσες εργασίες και χωρίς καμία εξήγηση. Η Mallick άρχισε να απαντά από φόβο.

Όλο το καλοκαίρι, συναντήθηκαν μόνο δύο φορές για 15 λεπτά.

Η συμβουλή της: Ελέγξτε το ημερολόγιό σας για να δημιουργήσετε χώρο για την ομάδα σας εντός εργάσιμου ωραρίου. Αν δουλεύετε αργά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προγραμματισμένης αποστολής και κάντε σαφές ότι δεν περιμένετε απάντηση πριν το πρωί.

Ο προϊστάμενος που δίνει ανεπιθύμητα παρατσούκλια

Αυτός ο μάνατζερ μετονόμασε τη Mallick σε «Μοχάμεντ», επειδή το αληθινό της όνομα, Madhumita, ήταν «πολύ δύσκολο». Οι υπόλοιποι το υιοθέτησαν. Η Mallick τελικά παραιτήθηκε.

Η συμβουλή της: Μάθετε και χρησιμοποιείτε σωστά τα ονόματα των ανθρώπων. Δημιουργήστε μια ομάδα όπου οι μικροεπιθέσεις εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Μην βάζετε τους συναδέλφους σας στη θέση να εξηγούν γιατί πληγώθηκαν.

Ο υπναράς

Αυτός ο μάνατζερ κοιμόταν συστηματικά στις συναντήσεις, τα ανέθετε όλα σε άλλους και κουτσομπόλευε για το πόσο μισούσε τη δουλειά του. Ήταν εμφανώς αδιάφορος, κι όμως η διοίκηση τον ανεχόταν.

Η Mallick τονίζει ότι οι ηγέτες πρέπει να αναλαμβάνουν δράση όταν εντοπίζεται αποστασιοποίηση, είτε δική τους είτε άλλων. Το μοντέλο της «να είσαι καθρέφτης» περιλαμβάνει ανατροφοδότηση, χώρο για ειλικρίνεια και ένα σχέδιο βελτίωσης με σαφή ευθύνη.

Ο «χασάπης»

Αυτός ο μάνατζερ ήθελε να είναι σε κοινοποίηση σε κάθε email, κολλούσε σε λεπτομέρειες της μορφοποίησης και ξαναέφτιαχνε όλη τη δουλειά της ομάδας του — ακόμη κι όταν δεν υπήρχε λόγος.

Η Mallick προειδοποιεί: Η μικροδιαχείριση διαβρώνει την εμπιστοσύνη. Εστιάστε στα αποτελέσματα, διδάξτε μέσα από τα λάθη και αντισταθείτε στην παρόρμηση να ελέγχετε τα πάντα. Ρωτήστε τον εαυτό σας: Είναι θέμα ποιότητας ή ανάγκης για έλεγχο;

Ο «λευκός λαγός»

Αυτός ο προϊστάμενος έκανε κάθε εργασία να μοιάζει με κρίση. Έκτακτες συναντήσεις, συνεχείς αλλαγές προθεσμιών και χάος υπό πίεση έγιναν η καθημερινότητα.

Η Mallick προτείνει να ορίζεται ξεκάθαρα τι είναι πραγματικά επείγον. Το πλαίσιο της — Ορισμός, Ιεράρχηση, Προστασία — βοηθά τους ηγέτες να διατηρούν την εστίαση και να αποφεύγουν την εξουθένωση της ομάδας με ψεύτικους συναγερμούς.

Η «Μέδουσα»

Αυτός ο μάνατζερ φώναζε στο προσωπικό, προσέβαλε ανθρώπους ακόμα και για τις σαλάτες που παρήγγειλαν, και κάποτε πέταξε ένα επώνυμο παπούτσι σε έναν συνάδελφο.

«Ο φόβος σκοτώνει την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την καινοτομία», γράφει η Mallick. Προτρέπει τους ηγέτες να σταματήσουν να συγχέουν την ένταση με την εξουσία και να δημιουργούν ασφαλείς χώρους όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι ακούγονται και ότι τους σέβονται.

Ο μεγάλος υποκριτής

Όταν η Mallick ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, αυτός ο μάνατζερ της πήρε έργα, της αρνήθηκε ευκαιρίες και της έστελνε «μικρές» επείγουσες δουλειές όσο βρισκόταν σε άδεια — ενώ ταυτόχρονα παρουσιαζόταν ως υπέρμαχος των εργαζόμενων μητέρων.

Η συμβουλή της: Ρωτήστε τους ανθρώπους τι χρειάζονται — μην υποθέτετε. Συμπεριφορές που φαίνονται «προστατευτικές» αλλά βασίζονται σε προκατάληψη συχνά οδηγούν στο να αποκλείονται φιλόδοξοι υπάλληλοι.

Πηγή: businessinsider.com