Η Νίκας περνάει στην Υφαντής: Δύο «γίγαντες» των αλλαντικών ενώνουν δυνάμεις

Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, από τη Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και την Α&Χ Υφαντής ΑΒΕΕ, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, επιβεβαιώνοντας χθεσινές πληροφορίες.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025, όπως ενημερώνει και το insider.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., δήλωσε: «Η συμφωνία πώλησης της Νίκας στην Υφαντής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης.

Η Νίκας στην Υφαντής: «Συνεχίζει τη δυναμική πορεία της»

Ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέχισε: «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της Νίκας και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της Υφαντής, η Νίκας θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της Νίκας για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή».

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κύριος Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ Υφαντής ΑΒΕΕ επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια Υφαντής τη ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Υφαντής και η Νίκας κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».