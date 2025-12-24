Η πικρή αλήθεια για τα μελομακάρονα που λίγοι ξέρουν

Τις ημέρες αυτές, η συζήτηση για την ακρίβεια στο εορταστικό τραπέζι μονοπωλείται από την τιμή του κρέατος. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη, πιο «σιωπηλή» κρίση που εξελίσσεται στα ράφια των ζαχαροπλαστείων και των σούπερ μάρκετ. Μια κρίση που κρύβεται πίσω από τη ζάχαρη άχνη του κουραμπιέ και το σιρόπι του μελομακάρονου.

Φέτος, τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων αφηγούνται την ιστορία της κλιματικής κατάρρευσης και των στρεβλώσεων της ελληνικής αγοράς, ίσως καλύτερα από κάθε άλλο προϊόν.

