Η θερμοκρασία που πρέπει να πλένετε τα ρούχα για να μη δείτε φουσκωμένο λογαριασμό

Στην οικονομία που ζούμε, όλοι έχουμε μάθει πλέον τους προφανείς τρόπους για να μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας, δηλαδή με το να περιορίζουμε την χρήση θέρμανσης και με το να μην καίμε ανελέητα τον θερμοσίφωνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό, μερικές απλές αλλαγές στη ρουτίνα της πλύσης των ρούχων μας μπορούν να βοηθήσουν στο να εξοικονομήσουμε χρήματα χωρίς να «κάνουμε συμβιβασμούς στην καθαριότητα».

Ο Άνταμ Νόρις, ανώτερος διευθυντής προϊόντων για πλύσιμο πιάτων και ρούχων στην Hotpoint, έχει δώσει όλες τις συμβουλές και τα κόλπα που χρειάζεσαι για να μειώσει την κατανάλωση και να δεις διαφορά στους λογαριασμούς του επόμενου μήνα.

Πλύνετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες

Ο ειδικός είπε: «Βάζοντας πλυντήριο στους 30°C αντί για 40°C μπορεί να εξοικονομήσει έως και 10% της ενέργειας που χρησιμοποιείται ανά πλύση. «Χάρη στα σύγχρονα απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για χαμηλότερες θερμοκρασίες, μπορείτε να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς το επιπλέον κόστος ή ενέργεια».

Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε το πίσω μέρος των απορρυπαντικών ρούχων για να δείτε σε ποια θερμοκρασία έχουν την καλύτερη απόδοση.

Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων αν δεν είναι γεμάτο

Μπορεί κάποιες φορές να είναι δελεαστικό ακόμη και αναγκαίο να ρίξετε μερικά μόνο ρούχα στο πλυντήριο σε μια προσπάθεια να διατηρήσετε το καλάθι των ρούχων σας γεμάτο ή να πλύνετε το ρούχο που θέλετε να φορέσετε την επόμενη μέρα, ωστόσο το καλύτερο είναι να περιμένετε μέχρι να γεμίσει ο κάδος.

Και μάλιστα σε σημείο που να μην υπερφορτώσετε τον κάδο πλυντηρίου, γιατί όπως είπε και ο ειδικός, αυτό διασφαλίζει ότι κάθε κύκλος πλύσης αξιοποιεί στο έπακρο την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε τις οικολογικές ρυθμίσεις

Ενώ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο, οι οικολογικές ρυθμίσεις καταναλώνουν έως και «60% λιγότερη ενέργεια». Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας απλός τρόπος για να μειώσετε τους λογαριασμούς με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στεγνώστε τα ρούχα στον αέρα

Αν δεν στεγνώνεται ήδη τα ρούχα σας, απλώνοντας τα έξω και προτιμάτε το στεγνωτήριο ρούχων, θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε!

Σύμφωνα με τον ειδικό: «Όποτε μπορείτε, στεγνώστε τα ρούχα σε εξωτερικό χώρο ή σε εξωτερικό αεραγωγό. Αν στεγνώνετε ρούχα σε εσωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά»

«Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο, επενδύστε σε ένα στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας και στύψτε τα ρούχα σε υψηλότερη ταχύτητα πρώτα για να αφαιρέσετε την υπερβολική υγρασία».

Προγραμματίστε την ώρα των πλύσεων

Ακόμα και η ώρα που πλένονται τα ρούχα μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς παρέχονται χαμηλότερες τιμές για πλύσεις εκτός αιχμής.

Η φθηνότερη ώρα τείνει να είναι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, και είναι ένας απλός τρόπος για να μειώσετε το κόστος.

Ο Adam πρόσθεσε: «Το πλύσιμο ρούχων είναι κάτι που κάνουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία. Κάνοντας μερικές απλές αλλαγές, οι οικογένειες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον».