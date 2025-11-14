Μενού

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι και πώς μηδενίζουν τον φόρο ενοικίων για τρία χρόνια

Tι πρέπει να γίνει για να «ξεκλειδώσει» η φοροαπαλλαγή.

Ενεργοποιήθηκε η βελτιωμένη ρύθμιση της φοροαπαλλαγής για τα ενοίκια που θα εξασφαλίσουν όσοι φορολογούμενοι ανοίξουν και νοικιάσουν κλειστά σπίτια ή επαναφέρουν στη μακροχρόνια μίσθωση ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών θα απαλλαγούν για τρία χρόνια από τον φόρο για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν από τα ενοίκια για τις κατοικίες που θα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση έως το τέλος του 2026.

