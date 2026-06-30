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Το IRIS βγαίνει στην Ευρώπη - Άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μόνο με αριθμό κινητού

Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές ξεκινά προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών πληρωμών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα

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Κινητό | Eurokinissi
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Από σήμερα, οι χρήστες της υπηρεσίας IRIS Payments μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές ξεκινά καθώς η ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), διασυνδέει την ελληνική λύση άμεσων πληρωμών με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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