Το IRIS βγαίνει στην Ευρώπη - Άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μόνο με αριθμό κινητού

Από σήμερα, οι χρήστες της υπηρεσίας IRIS Payments μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.
Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές ξεκινά καθώς η ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), διασυνδέει την ελληνική λύση άμεσων πληρωμών με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr
- Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου
- Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ - Πού βρίσκεται η μάχη ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού
- Βρέθηκε ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη και είναι γυμναστής - «Οι μαθητές μου ζητούν να ανεβάσουμε βίντεο»
- Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν όλοι οι αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.