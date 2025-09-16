Iris: Η μεγάλη αλλαγή στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν 4 εκατ. Έλληνες καθημερινά

Η ψηφιακή πλατφόρμα πληρωμών IRIS εισέρχεται σε νέα φάση επέκτασης και αναβάθμισης, με αλλαγές που επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επαγγελματίες. Η γρήγορη αποδοχή της εφαρμογής και οι συνεχιζόμενες τεχνικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις μετατρέπουν το IRIS σε κεντρικό εργαλείο των καθημερινών συναλλαγών στην οικονομία.

Διείσδυση και όγκος συναλλαγών

Όπως σημειώνει ο Όμηρος Τσάπαλος, στην πρωινή ζώνη του Action24, περίπου το 50% του πληθυσμού έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή IRIS και πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες τη χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά. Μέσα στο τρέχον έτος έχουν διεκπεραιωθεί περίπου 71 εκατομμύρια συναλλαγές και έχουν μεταφερθεί μέσω της πλατφόρμας γύρω στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμοί που δείχνουν την ταχύτερη ενσωμάτωση της υπηρεσίας στην καθημερινή χρηματοοικονομική ροή.

Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για απλή και γρήγορη χρήση και οι μεταφορές πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση.

Το IRIS δεν αποτελεί παράλληλο ή ανεξέλεγκτο σύστημα· λειτουργεί υπό την εποπτεία των αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ).

Νομοθετικές υποχρεώσεις και έλεγχος

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις, γεγονός που ενισχύει την τήρηση των κανόνων και την ολοκληρωμένη καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών.

Από την 1η Νοεμβρίου η αποδοχή του IRIS επεκτείνεται υποχρεωτικά και στα φυσικά καταστήματα και σε όλα τα σημεία πώλησης, ενώ μέσω σάρωσης του QR code στο POS θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και συναλλαγές προς οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ και η φορολογική διοίκηση.

Από την 1η Ιανουαρίου αυξάνεται το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω IRIS στο σύνολο των 1.000 ευρώ, με ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα ημερήσια όρια ορίζονται στα 500 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και 500 ευρώ για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες, με συνολικό ανώτατο όριο 1.000 ευρώ ανά ημέρα.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα μίας ευρύτερης αναβάθμισης της υπηρεσίας. Από τον Νοέμβριο του 2025 οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς όριο ποσού, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Από τον Ιανουάριο του 2026 το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται σε 1.000 ευρώ με ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ και το ημερήσιο όριο για IRIS P2B διαμορφώνεται επίσης σε 1.000 ευρώ με δυνατότητα συνολικών μηνιαίων πληρωμών έως 31.000 ευρώ.

Από τα μέσα του 2026 σχεδιάζεται η επέκταση της δυνατότητας αποστολής χρημάτων μέσω IRIS P2P και προς ιδιώτες στο εξωτερικό σε χώρες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό δίκτυο EuroPA.

