IRIS: Πότε μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται δωρεά – Τι ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ

Το IRIS αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς χρησιμοποιείται από το χαρτζιλίκι στα παιδιά και την αποστολή χρημάτων σε φοιτητές μέχρι το μοίρασμα ενός λογαριασμού μεταξύ φίλων. Με αφορμή τη σύγχυση που προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει πότε μια τέτοια συναλλαγή αποτελεί απλή μεταφορά χρημάτων και πότε μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά και να αποκτήσει φορολογικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, οι μεταφορές μικρών ποσών μεταξύ συγγενών ή άλλων κοντινών προσώπων, είτε γίνονται μέσω IRIS είτε με άλλο τραπεζικό μέσο, δεν προκαλούν από μόνες τους το ενδιαφέρον της φορολογικής διοίκησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, χρήματα που δίνουν γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινά έξοδα.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όταν από τις συναλλαγές προκύπτει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που θα μπορούσε να παραπέμπει σε καταχρηστική πρακτική. Η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει τη συχνότητα των μεταφορών, την επανάληψη ίδιων ποσών και κυρίως περιπτώσεις στις οποίες διακινούνται σημαντικά χρηματικά ποσά.

Τι ισχύει για τις χρηματικές δωρεές

Όταν η μεταφορά αποτελεί χρηματική δωρεά ή γονική παροχή, εφαρμόζεται διαφορετικό φορολογικό πλαίσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ, η υποχρέωση δήλωσης της συναλλαγής και ο βαθμός συγγένειας μεταξύ των δύο προσώπων.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο φορολογικός συντελεστής μπορεί να φτάσει ακόμη και το 40%.

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Πότε ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές προς συγγενείς της πρώτης κατηγορίας, όπως παιδιά, γονείς, σύζυγοι και εγγόνια, προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση είναι η μεταφορά των χρημάτων να πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος και να υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση.

Εφόσον το ποσό ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ, το τμήμα που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο φορολογείται με συντελεστή 10%.

Η δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ενώ η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει τα δηλωμένα στοιχεία με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις τράπεζες.

Εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και ο φορολογούμενος δεν καταφέρει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το αφορολόγητο. Τότε ο φόρος μπορεί να υπολογιστεί από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Η περίπτωση των μετρητών

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν μια χρηματική γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικού συστήματος.

Σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και το ποσό της χρηματικής γονικής παροχής φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ στις διαδοχικές δωρεές

Στο φορολογικό «ραντάρ» μπορούν να μπουν και οι διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, ιδιαίτερα όταν δημιουργείται η υποψία ότι χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα πρόσωπα προκειμένου να φτάσει ένα ποσό σε κάποιον που δεν δικαιούται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την οποία ένα παιδί μεταφέρει χρήματα στον γονέα του και στη συνέχεια ο γονέας μεταφέρει το ίδιο ποσό σε άλλο παιδί.

Εάν από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι πραγματικός αποδέκτης των χρημάτων ήταν εξαρχής ο αδελφός και ότι η ενδιάμεση μεταφορά χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή της φορολογίας, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο.

Επιπλέον, όταν δύο διαδοχικές δωρεές πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένδειξη που θα οδηγήσει σε περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Τι συμβαίνει με τους κοινούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν και οι μεταφορές χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου με κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει ποιος ήταν τελικά εκείνος που χρησιμοποίησε τα χρήματα. Αν διαπιστωθεί ότι το ποσό αξιοποιήθηκε όχι από τον δηλωμένο αποδέκτη της δωρεάς αλλά από τον συνδικαιούχο του λογαριασμού, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δωρεά προς το τρίτο πρόσωπο και να φορολογηθεί αναλόγως.

Πότε ο φόρος φτάνει στο 40%

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται μόνο στις χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ προσώπων που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συγγένειας.

Για συγγενείς της δεύτερης κατηγορίας, οι χρηματικές δωρεές φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 20%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για όσους υπάγονται στην τρίτη κατηγορία, καθώς ο φόρος στις χρηματικές δωρεές φτάνει το 40% από το πρώτο ευρώ.