Ίση αμοιβή «στα χαρτιά»: Οι γυναίκες αμείβονται 20% λιγότερο από τους άνδρες λέει η Eurostat

Η 18η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ίσης Αμοιβής και παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών να γεφυρώσουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες εξακολουθούν και αμείβονται κατά μέσο όρο 20% λιγότερο από τους άνδρες.

Μάλιστα η διαφορά αυξάνεται όταν μιλάμε για γυναίκες με αναπηρία, μετανάστριες και γυναίκες μειονοτήτων.

Παρότι αυτό μοιάζει να είναι ακόμη ένα στατιστικό, δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα αδικίας, την οποία γυναίκες σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα φτάνει το 13,6%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2023 από έρευνα της Eurostat, γεγονός που αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες στην χώρα μας έχουν λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες αλλά και ευκαιρίες οικονομικής ανέλιξης.

Τι ορίζεται ως «έμφυλο μισθολογικό χάσμα»

Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα ή gender pey gap είναι η διαφορά των ετήσιων αποδοχών στους άντρες και της γυναίκες για εργασία ίσης αξίας.

Το γεγονός αυτό μπορεί να μην σχετίζεται με την θέση εργασίας ή της ώρες απασχόλησης αλλά με το πως αντιμετωπίζεται και εκτιμάται η εργασία των γυναικών.

Αυτή η ανισότητα προκαλείται από διάφορους παράγοντες και δεν είναι μονοδιάστατη. Για να αντιληφθούμε σφαιρικά το φαινόμενο πρέπει να στραφούμε στην υποεκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις ή θέσεις που περιλαμβάνουν ρίσκο, τις διακρίσεις στις προσλήψεις και τις προαγωγές και την απλήρωτη καθημερινή εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περίπου 3 στις 10 γυναίκες στην ΕΕ εργάζονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική εργασία, που είναι παραδοσιακά χαμηλά αμειβόμενοι τομείς ενώ το 2021, οι γυναίκες κατείχαν κατά μέσο όρο το 34,7% των διευθυντικών θέσεων στην ΕΕ.

Όσον αφορά την απλήρωτη εργασία, αυτή ορίζεται ως τις ώρες που αφιερώνονται για τις οικιακές δουλειές και την φροντίδα των παιδιών, φορτίο που πέφτει κυρίως στις πλάτες των γυναικών.

Η άμισθη εργασία αφαιρεί χρόνο από την αμειβόμενη, γεγονός που οδηγεί το 28% των γυναικών στην μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα εκείνες ουσιαστικά να εργάζονται περισσότερο, λαμβάνοντας λιγότερα χρήματα.

Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 12,7% το 2021 και έχει μείνει σχεδόν ίδιο κατά την διάρκεια της δεκαετίας . Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13,0% λιγότερα χρήματα ανά ώρα εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες ενώ το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ ήταν 10,7% το 2022.

Η ισότητα στην αμοιβή είναι βασικό δικαίωμα

Η Παγκόσμια Ημέρα Ίσης Αμοιβής στις 18 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί για να υπενθυμίζει σε όλους την ανάγκη ανάληψης μέτρων για το έμφυλο χάσμα στην εργασία.

Η γυναικεία συνεισφορά στην ανάπτυξη των κοινωνιών είναι ανάγκη να αναγνωριστεί και να τονωθεί παγκοσμίως και το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος πρέπει να αφορά τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία.

Στο πλαίσιο της Ατζέντας του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, η ισότητα των φύλων και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι κεντρικοί στόχοι.

Ο ΟΗΕ, η UN Women και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) συνεργάζονται μέσω της Equal Pay International Coalition (EPIC), μιας διεθνούς σύμπραξης που φέρνει κοντά κυβερνήσεις, οργανώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και κοινωνία των πολιτών για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος.



