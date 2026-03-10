Ιστορικές «αναδουλειές» για τη Volkswagen: Στο μισό τα κέρδη της λόγω Κίνας και δασμών

Τεράστια «χασούρα» έχει σημειώσει ο κολοσσός της αυτοκίνησης, η Volkswagen, με τον γερμανικό όμιλο να ανακοινώνει σήμερα (10/3) πτώση στα λειτουργικά του κέρδη και να προβλέπει μόνο μια μέτρια ανάκαμψη για το μειούμενο περιθώριο κέρδους της.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια ακόμη δύσκολη χρονιά, η οποία κυριαρχείται από δασμούς και τη μάχη για την ανάκτηση της αγοράς της Κίνας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Volkswagen έχει αντιμετωπίσει πιέσεις σε μεγάλες αγορές, με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ να κοστίζουν στην εταιρεία δισεκατομμύρια και τον κινέζικο τοπικό ανταγωνισμό να διαβρώνει το μερίδιό της στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Volkswagen: Συρρικνώνεται ο αυτοκινητιστικός «κολοσσός»

Ο γερμανικός όμιλος αυτοκινήτων, του οποίου οι θυγατρικές Porsche και Audi έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις, αναμένει λειτουργικό περιθώριο μεταξύ 4% και 5,5% το 2026, μετά από 2,8% το 2025 και 5,9% το 2024.

Διαβάστε ακόμα: Forbes: Αυτοί είναι οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο για το 2026

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha αναμένουν περιθώριο κέρδους 5,2% φέτος, στο υψηλότερο άκρο του εύρους προβλέψεων της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume δήλωσε: «Λειτουργούμε σε ένα θεμελιωδώς διαφορετικό περιβάλλον».

Τα λειτουργικά κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν περισσότερο από το μισό το 2025 στα 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη της επηρεάστηκαν από τους δασμούς και μια δαπανηρή στρατηγική μετατόπιση στην Porsche, η οποία σταμάτησε τη μετάβασή της στην ηλεκτρική ενέργεια πέρσι εν μέσω χαμηλής ζήτησης.

Τα έσοδα παρέμειναν σταθερά στα 322 δισεκατομμύρια ευρώ, με ελάχιστες ελπίδες για ανάπτυξη το 2026, κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδά της θα αναπτυχθούν σε ένα εύρος από μηδέν έως 3%. Οι προσδοκίες των αναλυτών ήταν στο υψηλότερο άκρο της κλίμακας.

Ο οικονομικός διευθυντής Arno Antlitz δήλωσε ότι οι κυκλοφορίες προϊόντων και τα μέτρα αναδιάρθρωσης το 2025 ήταν σημαντικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Volkswagen.

«Ωστόσο, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους 4,6% προσαρμοσμένο για την αναδιάρθρωση δεν επαρκεί μακροπρόθεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Volkswagen θα συνεχίσει να μειώνει αυστηρά το κόστος.

Ο όμιλος σχεδιάζει να προβεί σε περίπου 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας έως το 2030 στη Γερμανία.

Αυτό περιλαμβάνει ένα πακέτο αναδιάρθρωσης στην Porsche, τα λειτουργικά κέρδη της οποίας εξαφανίστηκαν σχεδόν εντελώς το 2025, μειωμένα κατά 98% στα 90 εκατομμύρια ευρώ.