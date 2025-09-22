Νέες ανατιμήσεις καταγράφει ο καφές το τελευταίο διάστημα, με το αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων να γίνεται ακόμα πιο... «πικρό».
Όπως αναφέρει η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο ελληνικός καφές αυξήθηκε στη χονδρική αγορά από 14 σε 20 ευρώ το κιλό, αύξηση που αντιστοιχεί σε 42,9%, ο espresso από 27 σε 35 ευρώ (+29,6%), ο στιγμιαίος από 30 σε 60 ευρώ (+100%) και ο καφές φίλτρου από 9 σε 16 ευρώ (+77,8%) το κιλό.
Όπως εξήγησε ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου - καφέ, καταστήματα όπως το δικό της μπορούν να «απορροφήσουν» μέρος της αύξησης, ωστόσο καταστήματα που πωλούν μόνο καφέ δεν τα καταφέρνουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πωλούν ακριβά.
