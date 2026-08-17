Καφές: Πενταετία ακρίβειας, ώρα ανάσας;

Ελάχιστα προϊόντα λένε τόσα για την καθημερινότητα ενός Έλληνα όσο το φλιτζάνι του καφέ. Πίνουμε κατά μέσο όρο 510 φλιτζάνια τον χρόνο, περίπου 5,5 κιλά σε κόκκους, και σχεδόν όλος ο πληθυσμός καταναλώνει καφέ, με τους μισούς να το κάνουν περισσότερες από μία φορές την ημέρα. Αυτή η καθημερινή συνήθεια έγινε την τελευταία πενταετία αισθητά ακριβότερη.
Και ακριβώς τώρα, ενώ ο καταναλωτής έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι ο καφές μόνο ακριβαίνει, η διεθνής αγορά γυρίζει για πρώτη φορά προς τα κάτω. Η ιστορία της ακρίβειας στον καφέ δεν ξεκινά στο εξωτερικό, αλλά στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η πρώτη μεγάλη ώθηση ήρθε την 1η Ιανουαρίου 2017, με την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ματοκυλίστηκε άμεσα στην τιμή.
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