«Καμπάνα» 309.000 ευρώ στη Bingo ΑΕΒΕ για αισχροκέρδεια

Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 389.339 ευρώ, ανακοίνωσε ότι επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δράση της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά.

Ειδικότερα, στην εταιρεία ΤΟΤΤΙS BINGO ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με την Αρχή, οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026 και αφορούν υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.

Η Αρχή επισημαίνει ότι αξιοποιεί στοιχεία, πληροφορίες και στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τον καταναλωτή, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η προστασία του καταναλωτή αφορά κάθε πτυχή της αγοράς, από τις τιμές και τη διαφάνεια έως την αυθεντικότητα των προϊόντων και την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη.