Καμπάνες 6 εκατομμυρίων ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία από την Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη Nestlé Hellas Α.Ε. για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων βασικών κατηγοριών κατανάλωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, η παράβαση αφορά προϊόντα των κατηγοριών καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που διενεργούνται για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η εξέταση και των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το 6ο πρόστιμο που επιβάλλεται για την παραβίαση του πλαφόν. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί πρόστιμα 6 εκατομμυρίων ευρώ.

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Παράλληλα, πρόστιμο ύψους σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ (954.485 ευρώ) επέβαλε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία εισαγωγής κατασκευής και εμπορίας σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης και υπόδησης VF Hellas, με γνωστά εμπορικά σήματα όπως τα Vans, Eastpak και The North Face.

Ειδικότερα, η εταιρεία φέρεται να είχε ενσωματώσει συμβατικούς όρους που:

απαγόρευαν πλήρως τη χρήση ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών,

απαγόρευαν τη χρήση διαφημιστικών υπηρεσιών σε μηχανές αναζήτησης, όπως το Google Ads.