Καταπατημένα ακίνητα: Πενιχρό το ενδιαφέρον των ιδιωτών - Μόλις το 6% υπέβαλε αίτηση εξαγοράς

Παρά την ελκυστική ρύθμιση που προσφέρει εκπτώσεις έως 80% στο τίμημα και εξόφληση σε 60 άτοκες δόσεις, οι ιδιώτες με καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου έχουν γυρίσει την πλάτη. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και σήμερα, οι αιτήσεις εξαγοράς δεν ξεπέρασαν τις 5.260, όταν οι εκτάσεις που θεωρούνται καταπατημένες υπολογίζονται σε περίπου 90.000. Δηλαδή, μόλις το 6% των ιδιωτών υπέβαλε αίτηση για να αποκτήσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.