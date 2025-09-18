Καταπατημένα ακίνητα: Πενιχρό το ενδιαφέρον των ιδιωτών - Μόλις το 6% υπέβαλε αίτηση εξαγοράς

Παρά την ελκυστική ρύθμιση που προσφέρει εκπτώσεις έως 80% στο τίμημα και εξόφληση σε 60 άτοκες δόσεις, οι ιδιώτες με καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου έχουν γυρίσει την πλάτη. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και σήμερα, οι αιτήσεις εξαγοράς δεν ξεπέρασαν τις 5.260, όταν οι εκτάσεις που θεωρούνται καταπατημένες υπολογίζονται σε περίπου 90.000. Δηλαδή, μόλις το 6% των ιδιωτών υπέβαλε αίτηση για να αποκτήσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

