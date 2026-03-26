Κατώτατος μισθός: Αναλυτικά παραδείγματα με τις αυξήσεις - Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων

Στα 920 ευρώ θα κυμαίνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2026, συμπαρασύροντας παράλληλα σειρά επιδομάτων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αναμένεται και νέα αύξηση το 2027, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Πιο αναλυτικά, τα 920 ευρώ σημαίνει ότι οι μισθωτοί θα δουν στις τσέπες τους καθαρές αποδοχές 772 ευρώ, αύξηση 41,5% από το 2019, την ώρα που για το ίδιο διάστημα η αύξηση του πληθωρισμού ανερχόταν σε 22,6.

Κατώτατος μισθός: «Αύξηση 41,5% από το 2019»

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, 8 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα είναι πλήρους απασχόλησης, το 63,5% λαμβάνει μισθό άνω των 1.000 ευρώ και ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 1.516 ευρώ.

Συνολικά, από τα 650 ευρώ που ήταν ο κατώτατος μισθός το 2019, σήμερα ανέρχεται σε 920 ευρώ, δηλαδή μετά από έξι αυξήσεις σημείωσε άνοδο κατά 41,5%.

Την ίδια ώρα, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει το 2027 τα 950 ευρώ, ενώ από τις αρχές της ίδιας χρονιάς αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την υπουργό, η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οελούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Η αύξηση το κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ, δηλαδή 4,55% κινείται, κατά την κ. Κεραμέως, εντός του εύρους της επιστημονικής επιτροπής για τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, η αύξηση είναι βιώσιμη, καθώς κινείται εντός του πλαισίου δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα, κατά την κ. Κεραμέως ανεβαίνει θέση στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ που αφορά τον κατώτατο μισθό και πλέον είναι 12η.

Παραδείγματα αύξησης κατώτατου μισθού

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρέθεσε η Νίκη Κεραεμέως:

- Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 54 ευρώ και την την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 756 ευρώ.

- Εργαζόμενος κάτω των 26 - 30 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 781 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 38 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 529 ευρώ.

- Εργαζόμενοι 30 ετών και άνω:

Χωρίς τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 772 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 29 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 402 ευρώ.

Με 1 τέκνο θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 782 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 425 ευρώ.

Με 2 ή περισσότερα τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 485 ευρώ.