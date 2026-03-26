Στα 920 ευρώ (μικτά) θα ανέρχεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο. Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως το ρεπορτάζ του Reader για τη νέα αύξηση αλλά και το ποσό που είχε «κλειδώσει».
«Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι - σχεδόν μισός μισθός ετησίως. Η 6η κατά σειρά αύξηση - 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 -πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Στόχος για το 2027: μέσος μισθός 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ - στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο.
Ενώ συμπλήρωσε: «Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».
Πώς επηρεάζει η αύξηση του κατώτατου μισθού
Σήμερα το μεσημέρι, στις 15:00, θα δοθεί αναλυτική συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα. Εκεί θα αναλυθούν πώς η νέα αύξηση συμπαρασύρει μία σειρά από επιδόματα.
