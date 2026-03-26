Κλειδώνει σήμερα στο Υπουργικό η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Το επικρατέστερο σενάριο

Ως μία ακόμα ψηφίδα στις πολιτικές αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη αναδεικνύουν κυβερνητικές πηγές την 6η αύξηση (από το 2022) στον κατώτατο μισθό που θα εισηγηθούν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αύξηση που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, ενώ διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Το επικρατέστερο σενάριο

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ο κατώτατος μισθός που σήμερα είναι στα 880 ευρώ να έχει μια αύξηση 4,5% με 5%. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μία αύξηση της τάξης των 40 ευρώ, ώστε αυτός να διαμορφωθεί στα 920 ευρώ, ωστόσο μένει να φανεί τελικά ποιο ποσό «κλείδωσε». Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η σωρευτική τόνωση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε αυξήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως σήμερα υπερβαίνει σαφώς τον αντίστοιχο πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί και θα τονωθεί περαιτέρω με τη σημερινή αύξηση.

Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό συμπαρασύρει προς τα πάνω και σειρά σημαντικών παροχών, όπως τα επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, γονικής άδειας και τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία. Εξ ού και κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι έχει έντονο «κοινωνικό αποτύπωμα». Το μέτρο δεν αφορά μόνο περίπου 650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου θα δουν βελτίωση των απολαβών τους και 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Η συγκυρία

Κατά πληροφορίες οι αρχικές προθέσεις της κυβέρνησης ήταν περισσότερο γαλαντόμες για υψηλότερη αύξηση της τάξης των 70 ευρώ, ώστε να ικανοποιηθεί ένα χρόνο νωρίτερα ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Ωστόσο, η αβεβαιότητες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις που καταγράφονται ήδη στην παγκόσμια οικονομία προκαλώντας ανατιμήσεις και στην εγχώρια αγορά, άλλαξαν δραματικά την εξίσωση γύρω από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το κυβερνητικό επιτελείο πάντως υπογραμμίζει ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται να προστεθεί στην ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συνεχιζόμενη αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οριζόντια μείωσης συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος και το «ψαλίδισμα των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά.

Σημειώνουν, δε, ότι τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ, δηλαδή κατά 35,4%. Αυτό ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό σήμερα, προτού συνυπολογιστεί η επικείμενη νέα αύξηση, βάζουν στο πορτοφόλι τους επιπλέον πέντε βασικούς μισθούς του 2019.

Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το πλέγμα μέτρων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση έχει αποφέρει ήδη καρπούς για τους εργαζόμενους. Το 2025, επισημαίνουν, δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ μία από τις δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας αφορά τον κλάδο του επισιτισμού, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας, και προβλέπει αυξήσεις μισθών έως 25% σε σχέση με τον κατώτατο.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του βασικού μισθού δεν έχουν επηρεάσει την πτωτική πορεία της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2008 και συνιστά πτώση 2,1 μονάδων σε σχέση με το 9,8% που καταγράφηκε έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2024. Σύμφωνα με τη νεότερη ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μεταξύ 2019 και 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι απασχολούμενοι τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, που αποτελεί υψηλό 16ετίας.