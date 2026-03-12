Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για την αύξησή του από 1η Απριλίου

Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό αναμένονται από την 1η Απριλίου, με τα σενάρια που εξετάζονται να προβλέπουν άνοδο από τα σημερινά 880 ευρώ μικτά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κατώτατος μισθός ενδέχεται να διαμορφωθεί είτε στα 920 ευρώ μικτά (αύξηση 40 ευρώ) είτε στα 930 ευρώ μικτά (αύξηση 50 ευρώ).

Η αύξηση αφορά περίπου 550.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Την ίδια ώρα, στοιχεία για τους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Στην κατηγορία των υψηλότερων κατώτατων μισθών, άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα, βρίσκονται το Λουξεμβούργο με 2.704 ευρώ, η Ιρλανδία με 2.391 ευρώ, η Γερμανία με 2.343 ευρώ, η Ολλανδία με 2.295 ευρώ, το Βέλγιο με 2.112 ευρώ και η Γαλλία με 1.823 ευρώ.

Στη μεσαία κατηγορία, με κατώτατους μισθούς από 1.000 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, περιλαμβάνονται η Ισπανία με 1.381 ευρώ, η Σλοβενία με 1.278 ευρώ, η Λιθουανία με 1.153 ευρώ, η Πολωνία με 1.139 ευρώ, η Κύπρος με 1.088 ευρώ, η Πορτογαλία με 1.073 ευρώ και η Κροατία με 1.050 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία κατατάσσεται και η Ελλάδα, όπου ο κατώτατος μισθός αντιστοιχεί σε περίπου 1.027 ευρώ μηνιαίως, εφόσον υπολογιστεί με βάση τους 14 μισθούς.

Στην κατηγορία των χαμηλότερων κατώτατων μισθών ,κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα, βρίσκονται η Μάλτα με 994 ευρώ, η Τσεχία με 924 ευρώ, η Σλοβακία με 915 ευρώ, η Εσθονία με 886 ευρώ, η Ουγγαρία με 838 ευρώ, η Ρουμανία με 795 ευρώ, η Λετονία με 780 ευρώ και η Βουλγαρία με 620 ευρώ.