Καύσιμα: Γιατί η έκπτωση δεν έριξε τις τιμές της βενζίνης - Νέες αυξήσεις από το Σάββατο

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής της έκτακτης έκπτωσης στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αγορά αναμένει νέο κύμα αυξήσεων στη χονδρική από το Σάββατο (18/7).
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση των δύο ελληνικών διυλιστηρίων λειτουργεί, τουλάχιστον προς το παρόν, περισσότερο ως «ανάχωμα» στις διεθνείς ανατιμήσεις παρά ως ισόποση μείωση στην αντλία.
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