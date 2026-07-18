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Καύσιμα: Γιατί η έκπτωση δεν έριξε τις τιμές της βενζίνης - Νέες αυξήσεις από το Σάββατο

Πέντε ημέρες μετά την εφαρμογή της έκπτωσης στην αμόλυβδη βενζίνη και το diesel, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

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Αντλία σε πρατήριο καυσίμων βενζίνη
Αντλία σε πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi
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Πέντε ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής της έκτακτης έκπτωσης στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αγορά αναμένει νέο κύμα αυξήσεων στη χονδρική από το Σάββατο (18/7).

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση των δύο ελληνικών διυλιστηρίων λειτουργεί, τουλάχιστον προς το παρόν, περισσότερο ως «ανάχωμα» στις διεθνείς ανατιμήσεις παρά ως ισόποση μείωση στην αντλία.

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