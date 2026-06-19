Καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα «διαβάζει» αλλιώς το πετρέλαιο - Πόσο θα πέσουν βενζίνη και diesel

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου υποδέχθηκαν θετικά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και ήδη προεξοφλούν φθηνότερη ενέργεια τους επόμενους μήνες. Για την Ελλάδα, όμως, η ανάγνωση των εξελίξεων είναι πιο σύνθετη.

Από τη φορολογία και τα διυλιστήρια έως το LNG και τη ναυτιλία, η διαδρομή από το Brent μέχρι την αντλία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, οι οποίες συχνά καθορίζουν περισσότερο από την ίδια την τιμή του αργού το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

