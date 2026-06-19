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Καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα «διαβάζει» αλλιώς το πετρέλαιο - Πόσο θα πέσουν βενζίνη και diesel

Η επίδραση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στο Brent και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς στην πτώση των τιμών.

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καυσιμα βενζινη πετρελαιο
Πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi
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Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου υποδέχθηκαν θετικά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και ήδη προεξοφλούν φθηνότερη ενέργεια τους επόμενους μήνες. Για την Ελλάδα, όμως, η ανάγνωση των εξελίξεων είναι πιο σύνθετη.

Από τη φορολογία και τα διυλιστήρια έως το LNG και τη ναυτιλία, η διαδρομή από το Brent μέχρι την αντλία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, οι οποίες συχνά καθορίζουν περισσότερο από την ίδια την τιμή του αργού το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

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