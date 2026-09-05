Καύσιμα: Νέο κύμα ανατιμήσεων - Πού έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ η βενζίνη

Οι ανοδικές πιέσεις επιστρέφουν στην αγορά καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, παρά την παράταση της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων που συγκρατούν μέρος της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές.

Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου περνά ήδη στις τιμές διυλιστηρίου και σταδιακά στη λιανική. Από το Σάββατο, μάλιστα, αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, με την επιβάρυνση να προδιαγράφεται αισθητά μεγαλύτερη στο diesel.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από διαδοχικές ανατιμήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεικτικά, στις 3 Σεπτεμβρίου η τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Αττική αυξήθηκε κατά 15,519 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση ήταν σχεδόν διπλάσια, στα 30,713 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Οι αυξήσεις αυτές δεν μεταφέρονται αυτούσιες ούτε ταυτόχρονα στην αντλία, αλλά δημιουργούν πρόσθετη πίεση στις τιμές λιανικής των επόμενων ημερών.

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