Καύσιμα: Οι χώρες με τις φθηνότερες τιμές στον κόσμο και πώς συγκρίνονται με την Ελλάδα

Στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου δεν είναι ένα ενιαίο νούμερο.

Πρατήριο καυσίμων
Πρατήριο καυσίμων | Shutterstock
 Τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ υπάρχει ένας παγκόσμιος μέσος όρος για τα καύσιμα, η πραγματική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία ή στον λογαριασμό του φυσικού αερίου μπορεί να διαφέρει δραματικά από χώρα σε χώρα.

Τα στοιχεία του GlobalPetrolPrices.com για τον Δεκέμβριο του 2025 δείχνουν ότι η μέση τιμή της βενζίνης στον κόσμο διαμορφώνεται περίπου στο 1,30 δολάριο το λίτρο, αλλά με σημαντικές αποκλίσεις ανά γεωγραφική περιοχή και καθεστώς αγοράς. 

