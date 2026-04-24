Καύσιμα: Οι τιμές παίρνουν ξανά φωτιά - Νέες αυξήσεις στην Ελλάδα

Το πετρέλαιο επιστρέφει σε ανοδική τροχιά, με το γεωπολιτικό ρίσκο να παραμένει ο βασικός παράγοντας πίεσης. Το Brent να κινείται εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια και η αγορά δείχνει ότι δεν «αγοράζει» ακόμη αποκλιμάκωση, ενώ οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα συνεχιζόμενα επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ κρατούν ενεργό το risk premium.
Στο εσωτερικό της χώρας, η εικόνα δείχνει ήδη να επιβαρύνεται περαιτέρω. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, από σήμερα, Παρασκευή, αναμένονται αυξήσεις στις τιμές χονδρικής για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, εξέλιξη που προμηνύει νέο κύμα ανατιμήσεων στην αντλία μέσα στις επόμενες ημέρες.
