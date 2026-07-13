Μειώσεις τιμών αναμένονται να πραγματοποιηθούν στα πρατήρια καυσίμων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα η τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 78,57 λεπτά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά οι τιμές των καυσίμων ταλανίζουν τους καταναλωτές, ωστόσο μετά την συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των Διυλιστηρίων, αναμένεται μείωση των τιμών της βενζίνης κατά δέκα λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του πετρελαίου κατά 5 λεπτά το λίτρο.

Επισημαίνεται πως στις αυξήσεις των τιμών συμβάλλει και η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας αρνητικά την κατάσταση της αγοράς.

Σήμερα, οι τιμές διαμορφώνονται στο 1.998 για την βενζίνη και 1.857 για το πετρέλαιο, ενώ αναμένεται μια αύξηση των τιμών, μέχρι να εφαρμοστούν τα μέτρα της κυβέρνησης, συγκεκριμένα να κινηθούν πάνω από 2 ευρώ.