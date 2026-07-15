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Καύσιμα: Ξεκίνησε η έκπτωση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης - Πότε και πόσο θα φανεί στην αντλία

Σε ισχύ τέθηκε από χθες, η έκτακτη έκπτωση στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίουκίνησης με τις μειώσεις να εμφανίζονται άμεσα στον πυλώνα, τουλάχιστον στα πρατήρια.

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Αντλία - βενζίνη
Αντλία βενζίνης | Eurokinissi/TΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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 Όπως είναι γνωστό, πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα δύο διυλιστήρια της χώρας, η HELLENiQ ENERGY και η Motor Oil, θα χρηματοδοτήσουν με 40 εκατ. ευρώ παρέμβαση μείωσης των τιμών για τους Έλληνες καταναλωτές, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Η αρχική ανακοίνωση του μέτρου είχε προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στην αγορά για τον τρόπο εφαρμογής του αλλά οι περισσότερες από τις τεχνικές λεπτομέρειες της παρέμβασης αποσαφηνίστηκαν τελικά την Τρίτη από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια που το εφαρμόζουν στην πράξη.

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