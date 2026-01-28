Κι όμως υπάρχουν: 7 δουλειές με μεγάλο μισθό χωρίς πτυχίο

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ιδέα της επαγγελματικής επιτυχίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, αυτή η αντίληψη φαίνεται να αλλάζει σε μεγάλο βαθμό. Το U.S. News κατέταξε τις πιο υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο και δείχνει πως οι τεχνικές δεξιότητες, η εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένη εκπαίδευση αντί για τέσσερα χρόνια σε μια σχολή, προσφέρουν καλύτερες απολαβές.
