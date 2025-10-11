Κληρονομιές: Τι αλλάζει για δηλώσεις ακινήτων και φορολογικές υποχρεώσεις

Τρεις νέες ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τους φορολογούμενους που κληρονομούν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία δρομολογεί η ΑΑΔΕ. Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή θα ειδοποιεί τους κληρονόμους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το έντυπο Ε9 θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται από τους συμβολαιογράφους για λογαριασμό των κληρονόμων ενώ το Μητρώο της ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία των κληρονόμων.

Με τις νέες διευκολύνσεις οι κληρονόμοι θα γλιτώσουν τον «λαβύρινθο» των δεκάδων φορολογικών υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων, καθώς και το άγχος των προθεσμιών για την υποβολή δηλώσεων, την πληρωμή φόρων και τις δόσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr