Στις επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα από το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Κογιουμτσής τόνισε την ανάγκη διαλόγου πριν από κάθε εξυγίανση, επισημαίνοντας ότι η οικονομική σκοπιμότητα δεν αρκεί για να ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως σημείωσε, για κάθε κατάστημα που κλείνει, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία. Αναγνώρισε τα δεδομένα του Υπερταμείου που δείχνουν έλλειψη κερδοφορίας, αλλά υπογράμμισε ότι η κοινωνική διάσταση δεν μπορεί να παραβλεφθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κεντρικά και τουριστικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Όπως είπε, το κατάστημα της οδού Μητροπόλεως εξυπηρετεί χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ το κλείσιμο των καταστημάτων στο Θησείο και την Ακρόπολη αφήνει σημαντικές τουριστικές περιοχές χωρίς βασική εξυπηρέτηση, επηρεάζοντας κυρίως εξαγωγικές μικροεπιχειρήσεις που στέλνουν δέματα στο εξωτερικό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιχειρηματίες θα αναγκαστούν να εξυπηρετούνται από το κατάστημα του Συντάγματος, με αποτέλεσμα συνωστισμό και καθυστερήσεις.

Ο κ. Κογιουμτσής επισήμανε επίσης τη σημασία της τιμολογιακής πολιτικής των ΕΛΤΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως ανέφερε, πολλοί επιχειρηματίες είχαν συμβόλαια με τα ΕΛΤΑ για τη μεταφορά δεμάτων, επιλέγοντάς τα για μεσαία και βαριά αντικείμενα, ιδιαίτερα προς το εξωτερικό, λόγω των χαμηλών τιμών σε σύγκριση με άλλες εταιρείες courier.

Τέλος, έθεσε το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από ασιατικές ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν προϊόντα έως 150 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή άλλες φορολογίες και εξασφαλίζουν προτεραιότητα στις παραδόσεις τους μέσω αποκλειστικών συμβάσεων με εταιρείες courier στην Ελλάδα.

Ο κ. Κογιουμτσής υπογράμμισε ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, που είχαν ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, επιδεινώνει το πρόβλημα και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατέληξε ότι για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή, απαιτείται συντονισμένος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων πριν από οποιαδήποτε απόφαση για κλείσιμο καταστημάτων.