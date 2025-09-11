Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι δικαιούχοι και τι ισχύει για τρίτεκνους - Ο τρόπος υπολογισμού

Ο νέος νόμος για την Κοινωνική Αντιπαροχή φέρνει χαμηλά ενοίκια για νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα υπολογίζονται «αυτόματα» και θα είναι προσαρμοσμένα στο «προφίλ» του κάθε ενοίκου.

Τα πρώτα διαμερίσματα που θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας πρόκειται να χτιστούν σε ανενεργά στρατόπεδα, αλλά και σε άλλες αναξιοποίητες δημόσιες εκτάσεις, με τον νόμο να περιλαμβάνει και ευνοϊκές διατάξεις για τους τρίτεκνους.

Αναγνωρίζεται συγκεκριμένα η τριτεκνική ιδιότητα εφ’ όρου ζωής για γονείς και παιδιά με αναπηρία. Μάλιστα, δημιουργείται το επίσημο Πιστοποιητικό Τριτεκνίας, το οποίο θα εκδίδεται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, χωρίς γραφειοκρατία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Κοινωνική Αντιπαροχή - Γενικά

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προβλέπει δύο νέα εργαλεία για το στεγαστικό. Στόχος είναι να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια και να δοθεί λύση στο πρόβλημα έλλειψης κατοικιών.

Ο νόμος φέρνει και άλλες σημαντικές αλλαγές:

Αναγνωρίζεται η τριτεκνική ιδιότητα εφ’ όρου ζωής για γονείς και παιδιά με αναπηρία

Δημιουργούνται δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία

Η Κοινωνική Αντιπαροχή είναι ένας νέος τρόπος συνεργασίας του κράτους με ιδιώτες για να κατασκευαστούν περισσότερα σπίτια χωρίς να χρεώνεται το Δημόσιο.

Ο ιδιώτης με δικά του χρήματα οικοδομεί ή ανακαινίζει αναξιοποίητα δημόσια κτίρια και οικόπεδα που μέχρι σήμερα έμεναν ανεκμετάλλευτα. Από τα νέα διαμερίσματα που θα προκύψουν, τουλάχιστον το 30% μένει στο Δημόσιο και θα παραχωρούνται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.

Τα υπόλοιπα διαμερίσματα διατίθενται και εκείνα στην αγορά προς πώληση, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την προσφορά κατοικιών και ενισχύοντας το οικιστικό απόθεμα.

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι δικαιούχοι των κατοικιών

Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών, θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ, με βάση κοινωνικά κριτήρια που θα εξειδικευτούν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Στα κριτήρια αυτά, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

το εισόδημα

η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση

η ηλικία τέκνων των δικαιούχων

η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας

Κοινωνική Αντιπαροχή: Πότε ανοίγουν τα πρώτα διαμερίσματα

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Κοινωνικής Αντιπαροχής θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να υπάρξουν ταχύτατα αποτελέσματα.

Παράλληλα, λόγω και της ύπαρξης των αναγκαίων δομών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα είναι ακόμα πιο σύντομα, διαθέσιμες οι κατοικίες από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς μέρους των κοινωνικών κατοικιών που διατίθενται με μίσθωση μετά από 10 χρόνια («rent to own»). Το βασικό ποσοστό που ανήκει στο Δημόσιο (τουλάχιστον το 30%) θα παραμένει πάντα στην κυριότητά του για χρήση κοινωνικής κατοικίας.