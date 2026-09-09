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Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Από 100 έως 29.000 ευρώ - Τι ενίσχυση προβλέπεται και για ποιους

Τι ενίσχυση προβλέπεται και για ποιους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που αναμένονται.

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Από την πρόσθετη ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έως την επιδότηση για την αντικατάσταση ταξί, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ανοίγει μια νέα περίοδο χρηματοδοτήσεων που συνδέουν την κοινωνική πολιτική με την πράσινη μετάβαση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού και δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Περιλαμβάνουν τη θέρμανση, τη στέγαση, την ηλεκτροκίνηση, τις μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία, αλλά και τη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

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