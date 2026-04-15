Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νωρίτερα και με αυξημένα ποσά φέτος - Οι αιτήσεις και ποιοι τον δικαιούνται

Πιο νωρίς από το αναμενόμενο θα ανοίξει ο Κοινωνικός Τουρισμός για την περίοδο 2026-2027, καθώς οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν, μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ από την 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα μοιράζει φέτος 300.000 επιταγές, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό δικαιούχου και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις για τα ωφελούμενα μέλη, σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή συμμετοχή.

Ωστόσο σε συγκεκριμένες περιοχές και ιδιαίτερα σε για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αύξηση της επιδότησης

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο (του 2026) και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (2026) και του Πάσχα (2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.