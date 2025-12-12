Μενού

Κομισιόν: Μειώθηκε στα 3 δισ. ευρώ το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα - Περιορίζεται η φοροδιαφυγή

Στη έκθεση «Mind the Gap Report», η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μειώσει ουσιαστικά το κενό ΦΠΑ.

Σημαντική πρόοδο στη μείωση του «κενού ΦΠΑ» καταγράφει για την Ελλάδα η Κομισιόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα υψηλά επίπεδα παραοικονομίας και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν δομικές αδυναμίες.

Παράλληλα, συστήνει τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φοροαπαλλαγών, οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.

