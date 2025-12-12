Κομισιόν: Μειώθηκε στα 3 δισ. ευρώ το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα - Περιορίζεται η φοροδιαφυγή

Σημαντική πρόοδο στη μείωση του «κενού ΦΠΑ» καταγράφει για την Ελλάδα η Κομισιόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα υψηλά επίπεδα παραοικονομίας και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν δομικές αδυναμίες.

Παράλληλα, συστήνει τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φοροαπαλλαγών, οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.

