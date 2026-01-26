Κύμα ελέγχων στην αγορά για POS και ΙRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Με σαρωτικούς ελέγχους, διασταυρώσεις και την αξιοποίηση ειδικών αλγορίθμων, η ΑΑΔΕ εντείνει την πίεση σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να παρακάμπτουν τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, αποκρύπτοντας συναλλαγές και ΦΠΑ.
