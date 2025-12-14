Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: Αυξημένη κίνηση στην Ερμού με διαμαρτυρία εργαζομένων

Με ανεβασμένα ρολά υποδέχθηκαν τους καταναλωτές από τις 11:00 το πρωί σήμερα, Κυριακή 14/12, τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η κίνηση στην οδό Ερμού και στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, καθώς πλήθος κόσμου κατεβαίνει στο κέντρο.

Η εικόνα στην αγορά είναι μικτή, με κάποιους να προχωρούν ήδη στις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές, κρατώντας τσάντες από καταστήματα, και άλλους να περιορίζονται σε έρευνα αγοράς, ελέγχοντας τις τιμές στις βιτρίνες πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.

​Παράλληλα, λόγω της ημέρας και του καλού καιρού, πολλοί είναι εκείνοι που συνδύασαν την επίσκεψη στο κέντρο με μια βόλτα, απολαμβάνοντας τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα έως τις 16:00 (ή 18:00 ή και έως 20:00 για τα πολυκαταστήματα/σουπερμάρκετ βάσει πολιτικής), ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις μεσημεριανές ώρες.

«Κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό»: Διαμαρτυρία εργαζομένων στην Ερμού για την υπερεργασία

Παράλληλα, με κεντρικό σύνθημα «ούτε 32, ούτε και 8, κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε παρέμβαση στον πεζόδρομο της Ερμού, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Τα μέλη του Συλλόγου αρχικά συγκεντρώθηκαν στην χριστουγεννιάτικη «πύλη», στην αρχή της Ερμού, όπου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συνομίλησαν με καταναλωτές για τα αιτήματά τους και στη συνέχεια έκαναν πορεία διασχίζοντας την Ερμού και καταλήγοντας στο Μοναστηράκι.

«Και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν χρόνο με τις οικογένειές τους, χρόνο ξεκούρασης»

Την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι περιέγραψε με μελανά χρώματα η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

«Είμαστε εδώ εργαζόμενοι από τον κλάδο του εμπορίου, απ' τα πολυκαταστήματα, από τα σούπερ μάρκετ, από αποθήκες, που συνολικά, όλη αυτή την περίοδο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες τραγικές μέσα στους χώρους δουλειάς, με όλες τις Κυριακές μέσα. Εργαζόμενους να δουλεύουν εξαήμερα, δεκάωρα, σπαστά, από πόστο σε πόστο, για να βγουν οι ανάγκες του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει αυτή την περίοδο» ανέφερε στο Orange Press Agency η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου.

Η κα Χατζηευσταθίου υπογράμμισε τη σωματική εξάντληση των εργαζομένων: «Το λέω γιατί πολλοί συνάδελφοί μας έχουν δουλέψει όλες τις Κυριακές μέσα στο καλοκαίρι, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις συνθήκες μέσα στο Black Friday, το Cyber Monday, τώρα έρχεται το εορταστικό και νέα περίοδος εκπτώσεων αμέσως μετά. Και το ζήτημα που τίθεται είναι το πώς οι εργαζόμενοι θα μπορούνε κι αυτοί να έχουνε χρόνο με τις οικογένειές τους, να γυρνάνε ξεκούραστοι στα σπίτια τους».

«Δεν μπορώ να τσακίζομαι για 20 ευρώ»

Όσον αφορά τις διεκδικήσεις, η πρόεδρος του Συλλόγου είναι σαφής: «Εμείς πρώτα και κύρια διεκδικούμε κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, μηνιαία προγράμματα για όλους τους εργαζόμενους, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, πρόσληψη προσωπικού σ' όλα τα πόστα και ειδικότητες, για να μην τρέχουνε σαν τους τρελούς από πόστο σε πόστο. Το λέω γιατί σήμερα ένας εμποροϋπάλληλος μπορεί να 'ναι δηλωμένος υπάλληλος καταστήματος γενικά. Να κάνει και ταμείο, να κάνει και αποθήκη, να κάνει και πώληση».

Κατέληξε δε με μια σκληρή αναφορά στην τεχνολογική πίεση και τους χαμηλούς μισθούς: «Σήμερα και στον κλάδο έχουμε μία σειρά από τεχνολογίες που εισάγονται, αυτόματα ταμεία, υπάρχουνε καταστήματα που πουλάνε πράγματα μέχρι και με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος αναγκάζεται να δουλεύει ατελείωτες ώρες, να μη βλέπει το σπίτι του, εξαήμερα και λέει ‘δεν μπορώ να τσακίζομαι για 20 ευρώ’».

«Ο προϋπολογισμός λογαριάζει τις ανάγκες μας ως κόστος»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η διαμαρτυρία στρέφεται και ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Όπως αναφέρουν «κινείται στην κατεύθυνση υπεράσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου λογαριάζοντας τις δικές μας ανάγκες ως κόστος».

Οι εμποροϋπάλληλοι επισημαίνουν την άδικη φορολόγηση, τονίζοντας πως «ο λαός εξακολουθεί να πληρώνει φορολογικά έσοδα 95%, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με μόλις 5%», ενώ παράλληλα το κράτος «μοιράζει απλόχερα χρήμα στους μεγάλους ομίλους», την ώρα που μειώνει τη χρηματοδότηση σε Υγεία και Παιδεία.

Δηλώνοντας αλληλεγγύη στους αγρότες και τους οικοδόμους, ο Σύλλογος τονίζει πως «η βαρβαρότητα δεν συνηθίζεται» και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα με μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (17:00-21:00) και στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 18:30.