Λειψυδρία: Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας ξεκινούν έργα εκατομμυρίων - Το όφελος με παραδείγματα

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής για τη λειψυδρία μπαίνουν πλέον οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και αφαλάτωσης, σε περιοχές όπου η πίεση στους υδατικούς πόρους έχει ξεπεράσει τα όρια.
Από μεγάλα αστικά κέντρα έως νησιά με έντονη τουριστική αιχμή, το βάρος πέφτει σε έργα υψηλού προϋπολογισμού που καλούνται να αποδώσουν άμεσα αποτέλεσμα, με το ερώτημα να παραμένει αν και πώς αυτά τα έργα μεταφράζονται σε επαρκές νερό για κατοίκους και επισκέπτες.
