Λειψυδρία: Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας ξεκινούν έργα εκατομμυρίων - Το όφελος με παραδείγματα

Συνολικά 42 έργα για τη λειψυδρία σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Περισβάλλοντος. Οι περιοχές όπου θα γίνουν παρεμβάσεις εκατομμυρίων και το όφελος.

Λειψυδρία στην Ελλάδα
Στιγμιότυπο από υποχώρηση στάθμης νερού | Eurokinissi
Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής για τη λειψυδρία μπαίνουν πλέον οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και αφαλάτωσης, σε περιοχές όπου η πίεση στους υδατικούς πόρους έχει ξεπεράσει τα όρια.

Από μεγάλα αστικά κέντρα έως νησιά με έντονη τουριστική αιχμή, το βάρος πέφτει σε έργα υψηλού προϋπολογισμού που καλούνται να αποδώσουν άμεσα αποτέλεσμα, με το ερώτημα να παραμένει αν και πώς αυτά τα έργα μεταφράζονται σε επαρκές νερό για κατοίκους και επισκέπτες.

