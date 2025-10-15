Lidl Ελλάς: Μειώσεις τιμών έως και 11% σε 208 προϊόντα

Η Lidl Ελλάς συμμετέχει ενεργά στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, η οποία ξεκινά σήμερα (15/10) και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Η Lidl Ελλάς μέσα από στοχευμένες και ουσιαστικές ενέργειες. προχωρά σε μειώσεις τιμών έως και 11% σε 208 προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων ανανεώνεται συνεχώς, αντανακλώντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να ενισχύσει το μέτρο και να μεγιστοποιήσει το όφελος για την κοινωνία.

Οι μειώσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, έτοιμα γεύματα, αναψυκτικά, γλυκίσματα, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη καθαριότητας, προϊόντα για κατοικίδια, είδη οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, αλλαντικά, και προϊόντα καθημερινής διατροφής, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία:

ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο, Σκληρό τυρί τριμμένο 250g : 2,69Euro

Formil, Υγρό απορρυπαντικό ρούχων 60 πλύσεις: 5,39Euro

Νώμα, Αυγά Αχυρώνα Ω3 6τμχ.: 2,19Euro

Fin Carre, Σοκολάτα με ολόκληρα φουντούκια υγείας: 1,49Euro

Χρυσός Μύλος, Φρυγανιές Σίκαλης 360g: 1,19Euro

Combino, Ζυμαρικά Χωρίς Γλουτένη (Σπαγγέτι/ Βίδες/ Πένες) 500g: 1,69Euro

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΜΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής αγοράς και των καταναλωτών.»

