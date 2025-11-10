Λήγει η προθεσμία για το DiscoverEU: Πώς κάνετε αίτηση για δωρεάν ταξίδι σε όλη την Ευρώπη

Αν είσαι νέος και θέλεις να εξερευνήσεις την Ευρώπη, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Το πρόγραμμα Discover Europe προσφέρει 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες σε νέους ηλικίας 18 ετών, που θέλουν να γνωρίσουν νέους προορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η φετινή δράση είναι αφιερωμένη στα 40 χρόνια της Συμφωνίας του Σένγκεν, που καθιέρωσε την ελευθερία μετακίνησης στην Ευρώπη.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει, στις 13 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Discover Europe: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Discover Europe, πρέπει:

Να έχεις γεννηθεί από 1/1/2007 έως 31/12/2007

έως Να δηλώσεις σωστά τα στοιχεία ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής

Να είσαι πολίτης ή κάτοικος σε χώρα της ΕΕ ή σε μία από τις συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία ή Τουρκία

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύντομο κουίζ – εκτός αν κάνουν αίτηση ως μέλη ομάδας.

Πότε μπορούν να ταξιδέψουν οι νικητές

Οι επιλεγμένοι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες μέσα στην περίοδο που ξεκινά 1η Μαρτίου 2026.

Αν έχεις αναπηρία ή πρόβλημα υγείας, το DiscoverEU παρέχει στήριξη και διευκολύνσεις ώστε να μπορέσεις να συμμετάσχεις ισότιμα.

Μπορείς να ταξιδέψεις μόνος ή με έως 4 φίλους, αρκεί να πληρούν και εκείνοι τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι φίλοι σου θα χρειαστούν τον κωδικό της αίτησής σου για να υποβάλουν τη δική τους.

Μέσα από την ομάδα DiscoverEU στο Facebook, μπορείς να γνωρίσεις άλλους ταξιδιώτες, να μοιραστείς ιδέες και να οργανώσετε κοινές διαδρομές στην Ευρώπη. Οι εθνικοί οργανισμοί του Erasmus+ διοργανώνουν επίσης ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την αναχώρηση και events γνωριμίας.

Τι είναι το DiscoverEU

Tο DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσα από εμπειρίες ζωής και μάθησης.

Τα ταξίδια γίνονται κυρίως με τρένο, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τοπία, πόλεις και πολιτισμούς από κοντά. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για νέους που ζουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο γύροι αιτήσεων, και οι επιτυχόντες λαμβάνουν ταξιδιωτικό πάσο για μια εμπειρία που – κυριολεκτικά – δεν έχει σύνορα.



