Λίο Μέσι: Το πιο λαμπερό «πετράδι» στο στέμμα του Μαϊάμι

Σχεδόν τρία χρόνια αφότου έφτασε στις ΗΠΑ για να παίξει στο MLS, ο Λίο Μέσι έχει αποδώσει στο γήπεδο, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στο πρώτο της πρωτάθλημα πέρυσι, ενώ την κατέστησε ως την πιο πολύτιμη ομάδα της αμερικανικής λίγκας.

Ωστόσο, ο αντίκτυπός του ξεπερνά το γρασίδι: Υπήρξε μια κινητήρια δύναμη οικονομικής τόνωσης για το Μαϊάμι, ενισχύοντας το διεθνές του προφίλ, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες ενώ η παρουσία του τροφοδότησε πολλούς τομείς (ακίνητα, φιλοξενία, λιανεμπόριο).

