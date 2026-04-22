Μενού

LIVE η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Η εξειδίκευση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Reader symbol
Newsroom
Πιερρακάκης
Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Συνέντευξη Τύπου παραχωρούν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, άρχισε, τονίζοντας πως σημαντικό μέρος των πλεονασμάτων επιστρέφει στην κοινωνία.

«Το πλεόνασμα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης αλλά ανάπτυξης», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την στήριξη του διαθέσιμου εοσοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής σε 3 άξονες: στήριξη εισοδήματος, μείωση του κόστους ζωής και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος».

Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος τόνισε:

«Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στα χρέη τους και πλέον με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα:

  • δίνουμε τη δυνατότητα άρσης τραπεζικών λογαριασμών με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου
  • διευρύνουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, πλέον μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλέτες με χρέη 5.000 -10.000 ευρώ
  • θεσπίζουμε τη δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ