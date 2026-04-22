LIVE η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Συνέντευξη Τύπου παραχωρούν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, άρχισε, τονίζοντας πως σημαντικό μέρος των πλεονασμάτων επιστρέφει στην κοινωνία.
«Το πλεόνασμα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης αλλά ανάπτυξης», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την στήριξη του διαθέσιμου εοσοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής σε 3 άξονες: στήριξη εισοδήματος, μείωση του κόστους ζωής και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος».
Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος
Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος τόνισε:
«Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στα χρέη τους και πλέον με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα:
- δίνουμε τη δυνατότητα άρσης τραπεζικών λογαριασμών με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου
- διευρύνουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, πλέον μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλέτες με χρέη 5.000 -10.000 ευρώ
- θεσπίζουμε τη δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο
