Για την αύξηση των τιμολογίων στο ρεύμα αλλά και τις αλλαγές που θα δουν οι πολίτες μίλησε ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, Ενεργειακός επιθεωρητής, Πραγματογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNews.

«Με βάση το ιστορικό και με βάση τα στατιστικά που έχουμε τώρα φαίνεται ότι θα υπάρχει μια άνοδος. Τώρα αν θα είναι εκρηκτική, οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι θα είναι αρκετά μεγάλη», ανέφερε.

Ο κ. Καλογιαννάκης εξήγησε την άνοδο των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος του Οκτώβρη, δηλώνοντας:

«Πάντα, όπως και πέρυσι, υπήρχε μια αύξηση τιμών, διότι ο Σεπτέμβρης, λόγω του Αυγούστου, όπου είχαμε πολύ καλή παραγωγή, είχαμε καλύτερο ενεργειακό μείγμα. Όπως ακούσατε, έμπαιναν πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είχαμε μικρότερη τιμή. Πάντα ο Σεπτέμβρης είναι πιο φθηνός και ο Οκτώβρης έχει σίγουρα αύξηση, το θέμα είναι πόσο».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο τι πρέπει να προσέχει κάποιος στην αναζήτηση τιμολογίου και εξήγησε τι είναι το τιμολόγιο μεταξύ πράσινου και μπλε:

«Είναι περίεργο, μια εξέλιξη του μπλε, δηλαδή θα έχεις μηνιαίο πάγιο, στο τέλος, στον τελευταίο μήνα του εξαμήνου θα γίνει μια εκκαθάριση, θα έχεις ένα συγκεκριμένο πάγιο 60€. Στο τέλος του εξαμήνου θα γίνεται το εκκαθαριστικό», τόνισε.

Συνέχισε αναφέροντας τι θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες στην όσον αφορά την κατανάλωσή τους:

«Θα γίνει το εκκαθαριστικό στο οποίο θα έχεις την τιμή του μπλε μέχρι στιγμής αλλά μέχρι όμως μια κατανάλωση, άρα θα πρέπει να προσέξεις την κατανάλωσή σου. Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 375 κιλοβατώρες το μήνα. 375 κιλοβατώρες είναι σχεδόν ενός μέσου νοικοκυριού που σχετικά προσέχει».

Ο κ. Καλογιαννάκης καλεί τους πολίτες να καταναλώνουν όσο το δυνατόν πιο συνετά:

«Είναι μια μετεξέλιξη του να έχεις κάτι σταθερό. Συγχρόνως όμως θα υπάρχει μια παρακολούθηση της κατανάλωσης σου, γιατί καλό είναι πέραν του να βλέπουμε τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν και είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν πλέον να κοιτάμε και τη δική μας κατανάλωση όσο και να επιλέξουμε σωστά», είπε.

«Βλέπουμε ότι σχετικά με πέρυσι, με την κατανάλωση που υπήρχε ανά μήνα, υπάρχει μια πτώση, άρα εκτιμώ ότι πιάνει τόπο και οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι μια καλή περίοδο να τις κάνουμε τώρα που δεν έχει ούτε ζέστη ούτε βροχές. Ο κόσμος σιγά σιγά εκπαιδεύεται στο να καταναλώνει λιγότερο», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, τόνισε για τα τα μπλε τιμολόγια: «Αυτή τη στιγμή, όπως είδαμε και για φέτος από την αρχή του χρόνου αλλά και συνολικά, τα μπλε τιμολόγια είναι πολύ πιο οικονομικά εν τέλει. Ο κόσμος στρέφεται προς τα εκεί γιατί έχει βαρεθεί να κοιτάει τις προσαυξήσεις κάθε μήνα, αλλά με μια απλή πράξη θα κάνει και ο ίδιος είναι πιο συμφέρον αυτή τη στιγμή, τον προστατεύει από τις μεγάλες αλλαγές».

Ερωτηθείς για το πόσο έχουν καταφέρει οι ΑΠΕ να συγκρατήσουν κάπως τις τιμές στην Ελλάδα απάντησε: «Το καλοκαίρι ας πούμε τον Αύγουστο που είχαμε και αέρα και ηλιοφάνεια πολύ μεγάλη, ουσιαστικά το ενεργειακό μίγμα εξαρτιόταν πολύ από τα ΑΠΕ και για αυτό έπεσε και η τιμή μετά τον Σεπτέμβριο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό».

«Δυστυχώς, η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει το πρόβλημα του δικτύου που συνολικά είναι και η χώρα μας, αλλά είναι και οι υπόλοιπες χώρες, και δεν μπορούν να επιτύχουν ούτε καλύτερη αποθήκευση, ούτε καλύτερη διανομή», συνέχισε.

«Όταν δηλαδή με τις ΑΠΕ μπορούμε και παράγουμε πολύ ενέργεια από ότι χρειαζόμαστε, δεν έχουμε ούτε να αποθηκεύσουμε ούτε να διανείμουμε σε υπόλοιπες χώρες κάπου αλλού. Άρα αυτό είναι πρόβλημα που σιγά σιγά πρέπει να το λύνουμε γιατί είναι κομβικό για την ανάπτυξη της χώρας και όχι μόνο για τα νοικοκυριά», είπε καταληκτικά ο κ. Καλογιαννάκης.

Πηγή: ERT News