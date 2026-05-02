«Λουκέτο» στη Spirit Airlines - Δεν γλίτωσε την πτώχευση παρά την παρέμβαση Τραμπ

H αμερικανική αεροπορική εταιρία Spirit Airlines ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (02/05) πως κλείνει, ύστερα από 34 χρόνια στον κλάδο των αερομεταφορών.

Η εξαιρετικά χαμηλού κόστους αεροπορική, η οποία κάποτε εκτελούσε εκατοντάδες καθημερινές πτήσεις με τα φωτεινά κίτρινα αεροπλάνα της και απασχολούσε περίπου 17.000 άτομα, δήλωσε ότι «ξεκίνησε μια ομαλή μείωση των δραστηριοτήτων της, με άμεση ισχύ».

Ανέφερε στον ιστότοπό της ότι όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

«Είμαστε περήφανοι για τον αντίκτυπο του μοντέλου εξαιρετικά χαμηλού κόστους μας στον κλάδο τα τελευταία 34 χρόνια και ελπίζαμε να εξυπηρετούμε τους επισκέπτες μας για πολλά χρόνια ακόμη» ανέφερε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους πελάτες ότι μπορούν να ζητήσουν επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήριά τους, αλλά δεν υπάρχει η εναλλακτική της μεταφοράς του εισιτηρίου σε άλλη αεροπορική.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του είχε δώσει στον αερομεταφορέα μια «τελική πρόταση» για μια χρηματοδοτούμενη, από τους φορολογούμενους, εξαγορά ώστε να μην κηρύξει πτώχευσή, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία.

Είναι η δεύτερη φορά που η Spirits είχε βρεθεί στο χείλος της κατάρρευσης - αυτή τη φορά το πέρασε κιόλας - με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κρίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποτυχία διάσωσης.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί, κάτι που οδήγησε και στο τέλος εργασιών.

Η Spirit αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες από την πανδημία του κορονοΐου, λόγω των αυξανόμενων λειτουργικών εξόδων και του αυξανόμενου χρέους.