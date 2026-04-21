Εξαντλούνται τα αεροπορικά καύσιμα: Ακυρώσεις πτήσεων και αυξήσεις ναύλων

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε όλο τον κόσμο, με τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα ναύλα για τους επιβάτες, που επιθυμούν να ταξιδέψουν αεροπορικά.

Είναι ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης αυτό που σημείωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προ λίγων ημερών, όταν προειδοποίησε πως τα αεροπορικά καύσιμα δεν αρκούν για περισσότερες από 6 εβδομάδες.

Η δήλωση αυτή σήμανε συναγερμό στη Γερμανία, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία Lufthansa καθήλωσε 27 αεροσκάφη θυγατρικής της, δείγμα το πόσο πιεσμένη είναι.

Και με το τέλος του πολέμου να μην είναι ορατό, η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα.