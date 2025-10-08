Μενού

Το μαγαζί που δεν έκοβε αποδείξεις για έναν ολόκληρο χρόνο: Οι περιοχές που σημειώθηκε φοροδιαφυγή - ρεκόρ

Αυτές είναι οι περιοχές που σημειώθηκε φοροδιαφυγή ρεκόρ το καλοκαίρι.

Εστίαση
Τουρισμός και εστίαση είναι οι δύο κλάδοι που πρωταγωνίστησαν στη φοροδιαφυγή το καλοκαίρι και έβαλαν αρκετές μέρες λουκέτο. 

Το «γεωγραφικό παράδοξο» είναι ότι το ρεκόρ, ενώ θα περίμενε κανείς να το κατέχουν τα νησιά και οι αμιγώς τουριστικές περιοχές, σημειώθηκε στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόνησσο

Συνολικά όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ μπήκαν 300 λουκέτα, με περιπτώσεις που είτε έβγαζαν από την πρίζα τα pos είτε δεν έστελναν αυτά που είχαν στην ΑΑΔΕ. 

Τα πορίσματα για τον Μάιο με Σεπτέμβριο δείχνουν ότι σημειώθηκαν: 

  • 300 λουκέτα
  • 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης pos - ταμειακής 
  • 2,6 εκατ. ευρώ πρόστιμα

Αξιοσημείωτο είναι ότι μαγαζί στη Μύκονο για ολόκληρο το 2021 με 2022 δεν έκοψε απιοδείξεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποδόσει 26.000 ευρώ. 


 

