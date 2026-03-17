Με πόσα ενοίκια αγοράζετε ένα σπίτι; Νέο app κάνει τους υπολογισμούς και σας λέει αν αξίζει

Το επενδυτικό εργαλείο «Θερμόμετρο» των ακινήτων παρουσίασαν πρόσφατα ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης και ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, επιτρέποντας σε ενδιαφερόμενους να υπολογίζουν μακροπρόθεσμα τα ενοίκια και τα κόστη των ακινήτων.
Ο δείκτης αξιοποιεί εκατομμύρια δεδομένα από την πλατφόρμα του Spitogatos και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων.
Η βασική ιδέα του δείκτη είναι να υπολογίσει πόσα ενοίκια απαιτούνται για να αγοραστεί μια κατοικία σε κάθε περιοχή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ενοικίων που χρειάζονται για την αγορά ενός ακινήτου, τόσο χαμηλότερη θεωρείται η επενδυτική απόδοση.
