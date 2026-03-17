Με πόσα ενοίκια αγοράζετε ένα σπίτι; Νέο app κάνει τους υπολογισμούς και σας λέει αν αξίζει

Το νέο επενδυτικό εργαλείο «Θερμόμετρο» των ακινήτων, επιτρέπει σε ενδιαφερόμενους να υπολογίζουν μακροπρόθεσμα τα ενοίκια και τα κόστη των σπιτιών.

Πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Το επενδυτικό εργαλείο «Θερμόμετρο» των ακινήτων παρουσίασαν πρόσφατα ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης και ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, επιτρέποντας σε ενδιαφερόμενους να υπολογίζουν μακροπρόθεσμα τα ενοίκια και τα κόστη των ακινήτων.

Ο δείκτης αξιοποιεί εκατομμύρια δεδομένα από την πλατφόρμα του Spitogatos και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων.

Η βασική ιδέα του δείκτη είναι να υπολογίσει πόσα ενοίκια απαιτούνται για να αγοραστεί μια κατοικία σε κάθε περιοχή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ενοικίων που χρειάζονται για την αγορά ενός ακινήτου, τόσο χαμηλότερη θεωρείται η επενδυτική απόδοση.

